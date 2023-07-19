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В Украине рассматривают новый маршрут для реализации "зернового соглашения" через Румынию и Болгарию

19 июля, 2023 среда
09:39
Экономика

Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире национального телемарафона.

По его словам, несмотря на то, что Россия официально вышла из "зернового соглашения", Украина Украина предлагает ООН и Турции, посредникам этой инициативы, продолжить ее действие в трехстороннем формате. Боднар объяснил, что вывоз украинского зерна очень важен для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Он добавил, что позиция Турции в этой ситуации, а именно готовность договариваться с РФ является традиционной политикой страны для того, чтобы удовлетворить свои интересы. Также посол отметил, что Турция стремится к продолжению медиаторских услуг, поскольку она как посредник "зернового соглашения" пытается найти "золотую середину" и минимизировать риски.

"Давайте будем честными. Россия, выйдя из соглашения, заявила о том, что она не обеспечивает безопасность. А это значит, что они будут обстреливать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли. В этом и риск", - сказал Боднар.

Он также отметил, что, возможно, россияне не будут предпринимать все угрозы, о которых они говорят, однако угроза остается и это будет влиять, в частности, на шипинговые компании и страхование.

В то же время, посол рассказал, что Украина создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков.

"У нас также есть возможности привлекать корабли и компании, которые готовы предоставлять эти корабли для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможно. вариант, чтобы минимизировать риски", - подчеркнул он.

Также Боднар добавил, что в этом случае должна быть ответственность международного сообщества, чтобы, с одной стороны, помочь Украине реализовать такой сценарий, а с другой - давить на Россию для того, чтобы предотвратить ее возможные атаки.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT

  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения " было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Уже 5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать "зерновую инициативу". Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал , что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

Украина
Россия
Румыния
Болгария
зерно
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