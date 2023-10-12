В Украине расширяется спектр средств ПВО. Колонка Сергея Згурца

Потери противника

Когда мы говорим о фронте, то следует учесть статистику Генерального штаба ВСУ, которая показывает существенную интенсивность боевых действий за последние несколько дней. За 11 октября произошло 95 боевых столкновений и существенно возросло количество потерь у противника. В частности, уничтожены 990 захватчиков и 42 танка. За предыдущий день речь шла о 820 уничтоженных врагах и 34 танках. Мы видим, что показатели существенного увеличения потерь противника являются признаком того, что по всей линии фронта происходит активизация. Наши военные хорошо делают свое дело, несмотря на то, что враг пытается подтягивать резервы, чтобы попытаться на отдельных участках протискать нашу оборону.

ПВО в Украине

Кроме того, что уничтожено значительное количество танков противника, наши воздушные силы показали, как уничтожаются "шахеды". Есть подтверждение того, что используется новый комплекс ПВО – гибридная разработка, которая была передана британцами. Используется грузовик SUPACAT, где установлен RLS с авиационными ракетами, которые приспособлены для выполнения функций уничтожения "шахедов" версии "земля-воздух". Такая система достаточно эффективна для уничтожения этих вражеских дронов на дальности до 10 км. Это говорит о том, что спектр средств ПВО у нас расширяется. Вспомним, что по итогам вчерашнего Рамштайна объявлено о поставках еще новых образцов, которых пока нет в украинской армии. Снова сказано о Patriot, IRIS-T и NASAMS, которые нам будут поставляться. Наши партнеры оказывают нам существенную поддержку, чтобы зимой у нас было больше возможностей для уничтожения российских ракет, которые враг будет использовать для своих террористических атак.

Ситуация на линии фронта по отдельным направлениям

Направление Купянск - Сватово-Кременная сейчас достаточно активно. В сводке Генштаба по боевым столкновениям, которых было 95 за минувшие сутки, 10 произошло на Купянском направлении, а южнее на Лиманском было 15 отраженных атак врага.

Лиманское направление охватывает Макеевку на Луганщине, также Торское, Серебрянское лесничество на Донетчине. Там продолжались столкновения с противником. В свое время враг пытался протискиваться. Ему нанесен существенный урон, но он все равно накапливает силы и пытается каким-то образом влиять на нашу оборону.

Сергей Дибров, старший лейтенант, начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады с Купянско-Лиманского направления, рассказал, что с начала октября враг активизировался. Затем последовала погодная пауза из-за непригодных для полета беспилотной авиации условий. Снизилась активность всех видов войск противника. Противник меньше применял артиллерию и БПЛА, даже обстрелов из стрелкового оружия было меньше. Пока погода улучшилась и ситуация усложнилась. Завязываются стрелковые бои, используется артиллерия, начинают работать БПЛА.

Старший лейтенант отметил, что наша разведка проинформировала , что напротив работает 25-я армия РФ. Ребята брали в плен русских военных. Эта армия была создана летом. Пока она недостаточно сформирована и тренирована. С их стороны нет профессиональных действий и хорошей военной подготовки. Они работают так, как и раньше работали россияне, понеся потери и пытаясь что-то делать. Нельзя сказать, что это элитные войска. Но сказать, что они совсем неподготовлены тоже нельзя. Это мобилизованные, у которых есть опытные офицеры, и это боевая сила российской армии.

По его словам, противник активно использует бронетехнику, но пытается беречь ее, поэтому интенсивность снизилась. Техника ВСУ тоже без работы не стоит. Танкисты говорят, что мечтают наконец увидеть российский танк в прицеле своего танка "Леопард". Потому что наши танкисты знают, что выстрел из танка "Леопард" с большой вероятностью на расстоянии в полтора километра, пробьет башню танка Т-72 насквозь бронебойным снарядом. И наши ребята хотят проверить это на поле боя. Ситуация складывается так, что танки работают против огневых точек врага на поле боя, но не видят в своих прицелах россиян. Российские танки либо не попадают в линию столкновения, и отстреливаются на дальних подступах, либо ищут возможности, чтобы не пересекаться с нашими танками. Они боятся, и правильно поступают.

Тренажеры и симуляторы для украинских военных

Чтобы эффективно уничтожать противника, нужно тщательно знать ту технику, которая есть в твоем распоряжении, и эффективно использовать средства впечатления, начиная от ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) разных типов и заканчивая ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс). Именно на это направлены усилия компаний, которые создают тренажеры для такой техники или симуляторы, позволяющие нашим военным быстрее овладеть теми или иными образцами, чтобы их эффективно применять на поле боя.

Скажу, что в Украине несколько компаний, которые обеспечивают изготовление сложных тренажеров для бронетехники. Есть компании, разрабатывающие мощные системы для подготовки целых расчетов систем ПВО, в частности, как ЗРК "Буг С-300". Такие системы существенно усиливают возможности наших расчетов, чтобы перед реальным использованием на поле боя иметь не только отдельных подготовленных членов расчета, но и отработанные целые экипажи. Есть украинская компания под названием PSS by Logics7, которая разработала ряд решений, направленных на то, чтобы улучшить использование зарубежных систем вооружений в боевых действиях.

Игорь Белов, совладелец компании PSS by Logics7, рассказал, что ими разработаны симуляторы по огневой подготовке с элементами тактической подготовки. Эти симуляторы полностью отвечают по своим макетам характеристикам оружия, которое есть на вооружении в Украине. Софтверная часть полностью соответствует математике и баллистике определенного вида вооружения, а также учтены погрешности на ветер и погодные условия. С помощью таких симуляторов можно тренироваться достаточно быстро и эффективно без боекомплекта.

Совладелец компании PSS by Logics7 отметил, что на сегодняшний день есть примерно более 30 симуляторов разнообразного оружия, начиная от стрелкового, гранатометов всех видов и до самого современного вида вооружений, которые нам предоставляют западные партнеры. Гордость компании – симулитор Javelin, являющийся сложным оружием, соответственно, нужно знать, как им пользоваться. В учебных центрах продолжаются обучение на симуляторах. Кроме того есть площадки компании, куда могут приходить бойцы и тренироваться бесплатно.

Белов добавил, что есть методика, по которой приходится соответствие симуляторов определенным характеристикам реального оружия и пользу тренировки, отвечающей настоящим выстрелам. Компания достаточно мощно работает с военными и боевыми инструкторами. На сегодняшний день доказано, что такие симуляторы действительно соответствуют всем необходимым характеристикам.