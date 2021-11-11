В Украине расширили "желтую" зону карантина: какая область добавилась
В Украине снова три "желтые" зоны, эпидемическая ситуация улучшилась на Закарпатье
Об этом сообщают в Минздраве.
Самый высокий уровень COVID-инфицирований - на Сумщине (1282 случая на 100 тыс. населения), Хмельнитчине (1073), Николаевщине (1030), в Одесской области (1019).
Самая низкая заболеваемость - в Кировоградской области (216 случаев на 100 тыс. населения), Закарпатье (346), Винницкой области (511), Киевщине (640).
Закарпатье перешло из "оранжевой" зоны карантинных ограничений в "желтую".
В целом, "желтыми" являются три области Украины: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская.
Пять областей отнесены к "оранжевой" зоне: Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая.
В "красную" зону карантинных ограничений входят Киев и 16 регионов: Ивано-Франковская, Запорожская, Донецкая, Волынская, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Львовская, Житомирская, Херсонская, Одесская, Киевская, Луганская, Хмельницкая.
С 12 ноября в "красную" зону перейдет Черкасчина.
- Напомним, Закарпатье перешло из "желтой" зоны в "оранжевую" 9 ноября.
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