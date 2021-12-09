В Украине расширили список профессий для обязательной COVID-вакцинации: кто попал в список

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В случае, если сотрудники организаций, входящих в обязательный список вакцинации, не пройдут курс прививки от коронавируса, они будут отстранены от работы. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу 9 декабря.

Обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования независимо от типа и формы собственности;

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

организаций, оказывающих социальные услуги, учреждения социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).

Лица, у которых есть противопоказания к прививке, смогут посещать работу без ограничений. Им нужно получить справку формы №028. Справку дает семейный или лечащий врач, если у человека действительно есть временные или постоянные противопоказания к вакцинации.

Минздрав отмечает, что противопоказания к вакцинации могут быть постоянными, если у человека есть пожизненные противопоказания к прививкам, и временными.

Среди временных: острые заболевания с повышением температуры свыше 38,0 °C. Прививка делается после выздоровления. Справка выдается на срок до двух недель от начала заболевания; лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания терапии. Срок действия справки - 3 месяца; введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация против COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после прививки против других инфекционных заболеваний (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной). Срок действия справки - 14 дней; проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). Срок действия справки - до завершения оценки пробы/IGRA; COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на три месяца. Соответственно, срок действия справки - до 3 месяцев.

Абсолютным противопоказанием к прививке определенной вакциной может служить анафилактическая реакция на первую дозу. В этом случае пациенту рекомендуется делать прививку от COVID-19 другим препаратом. Если у человека есть аллергия на один из компонентов вакцины, ему также следует прививаться другой вакциной.

Также иногда проводится вакцинация с предосторожностью. Это ситуации, при которых окончательное решение принимается врачом с учетом преимуществ над рисками прививки. К таким случаям относят:

онкологию. Вакцинация людей с раком считается приоритетной, однако ее необходимо проводить с учетом рекомендаций НТГЭИ;

аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходили лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить прививку минимум на 4 недели после крайней дозы препарата;

Иммунодефицит. Пока недостаточно данных для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями;

беременность. Вводить беременным вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказано, поэтому рекомендуется выбрать другой препарат.

У всех других работников (не попавших в группу с противопоказаниями) указанных в списке сфер должен быть один из документов:

справка о получении хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса;

сертификат о полной вакцинации;

справка о выздоровлении от COVID-19 (действительна 3 месяца);

справка о противопоказаниях к прививке.

Если у лица нет ни одного из этих документов, то он будет отстранен от работы без сохранения заработной платы.

Однако увольнять невакцинированных лиц незаконно. Они смогут вернуться на свое рабочее место, как только сделают хотя бы одну прививку от коронавируса. Ответственность за допуск людей на работу лежит на руководстве.

Организация должна будет уплатить штраф в 34 тыс. грн, если во время проверки будет обнаружено, что в учреждении работают сотрудники без прививки.

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