В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус УБД

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны.

Статус участника боевых действий теперь могут получить лица, участвовавшие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Эта категория сможет пользоваться льготами и гарантиями, определенными действующим законодательством, в частности Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, украинцы просили предоставить военным ПВО статус участников боевых действий: опубликована петиция

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