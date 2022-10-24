В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус УБД
Правительство приняло решение расширить перечень лиц для получения статуса участника боевых действий
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны.
Статус участника боевых действий теперь могут получить лица, участвовавшие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.
Эта категория сможет пользоваться льготами и гарантиями, определенными действующим законодательством, в частности Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
- Напомним, украинцы просили предоставить военным ПВО статус участников боевых действий: опубликована петиция
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