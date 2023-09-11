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В Украине расширили карту туристических магнитов: все регионы и Крым

11 сентября, 2023 понедельник
16:25
Общество Замок "Ласточкино гнездо" на мысе Ай-Тодор в Гаспре (Крым, Украина)

11 сентября Государственное агентство развития туризма обновило перечень "Туристических магнитов Украины", в расширенный список вошло 170 достопримечательностей из всех 25 областей, в том числе Крыма

Об этом информирует ДАРТ.

"Больше всего "магнитов" сосредоточено в семи западных регионах - 61 объект культурного, религиозного и исторического наследия. Именно здесь расположено больше всего уникальных исторических и природных объектов, - говорится в сообщении.

Также 32 туристических объекта, среди которых восемь природоохранных территорий, расположены в пяти центральных областях. На севере страны можно посетить 27 туристических магнитов, в том числе природные парки и заповедники. В трех восточных областях, где идет оккупация и обстрелы, есть 20 туристических объектов.

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В четырех южных регионах и Крыму есть 31 туристическая локация, преимущественно культурные и природные. В частности, в Крыму выделили Ласточкино гнездо, гору Ай-Петри, Херсонес Таврический, Генуэзскую крепость, Крепость "Керчь" Форт и Тотлебен.

Фото: ДАРТ

Всего в 25 областях есть 170 достопримечательностей.

"2023 год для туристической отрасли Украины стал годом внутреннего туризма. Благодаря украинцам, которые продолжают путешествовать и отдыхать в своей стране, туристическая отрасль может функционировать и платить налоги. Чтобы стимулировать внутренний рынок путешествий, мы вместе с представителями местных властей, активным бизнесом и региональными профильными ассоциациями расширили карту туристических магнитов. Уверена, что именно эти дестинации лучше всего презентуют нашу историю, культурное и религиозное наследие как для самих украинцев, так и для иностранцев", - отметила глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив и добавила, что список магнитов не является конечным и будет пополняться.

Карта туристических магнитов Украины.

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