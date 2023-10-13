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В Украине расширили госпрограмму протезирования. Что изменилось

13 октября, 2023 пятница
20:26
Общество

Правительство расширило возможности государственной программы протезирования для участников боевых действий: речь идет, в частности, о возможности получить протез повышенной функциональности без первичного протезирования механическим

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Указано, что правительство приняло изменения в постановление №518 в пятницу, 13 октября. Благодаря изменениям, участники боевых действий смогут получить протез повышенной функциональности, изготовленный по новейшим технологиям, при ампутациях верхних конечностей без необходимости проведения первичного протезирования механическим протезом. Для этого им нужно иметь соответствующие показания, подтвержденные справкой врачебно-консультативной комиссии или решением военно-врачебной комиссии.

"Наша цель – дать человеку, которому нужно протезирование, возможности для того, чтобы он как можно быстрее прошел процесс реабилитации и восстановил свою функциональность. А также был полноценно включен в социальную жизнь, реализовывал себя и был экономически самостоятельным. Как показывает реальность, с протезом можно ездить на авто, заниматься спортом, подниматься в горы и делать много других привычных вещей. Поэтому мы со стороны государства делаем все, чтобы качественный протез был доступен тем, кто в нем нуждается", - подчеркнула министр соцполитики Оксана Жолнович.

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В Минсоцполитики рассказали об особенностях протезов повышенной функциональности: они производятся под индивидуальные потребности человека и обладают улучшенными антропологическими, эргономическими и косметическими характеристиками. Отмечается, что с помощью такого протеза можно выполнять физическую работу с повышенными нагрузками и вести активный образ жизни.

  • Ранее в Минсоцполитики рассказали, кто имеет право на бесплатный протез еще до установления инвалидности.
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