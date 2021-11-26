В Украине расширилась "желтая" зона: к ней перешли Тернопольская и Черновицкая области
Отныне в "желтую" зону карантина принадлежат четыре региона. Там находятся Закарпатская, Черновицкая, Тернопольская, Кировоградская области
Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава.
Наибольшей остается "красная" зона, в нее входят 19 регионов: Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская, Сумская, Житомирская, Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская, Хмельницкая, Ровенская, Николаевская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская , Донецкая, Луганская области.
В "оранжевой" зоне остались Полтавщина и Харьковщина.
В "желтую" зону карантина относятся Закарпатская, Черновицкая, Тернопольская, Кировоградская области.
- Напомним, правительство изменило правила для "желтой" зоны, поэтому теперь для работы бизнеса необходимо будет иметь либо одну дозу вакцины, либо отрицательный ПЦР-тест.
- Львовская и Луганская области останутся в "красной" зоне, несмотря на стабилизацию COVID-показателей.
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