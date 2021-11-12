В Украине расширилась "красная" зона карантина, "желтая" – сократилась

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

Так, в красной зоне уже находятся 18 регионов: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская области .

В "оранжевой" зоне уже пять регионов областей: Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская, Черновицкая.

В свою очередь, из "желтой" зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь Закарпатская и Кировоградская области.

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