В Украине распространяют фейк о возможности быстро усыновить детей, - Центр при СНБО
В соцсетях мошенники распространяют фейки о том, что Украина предлагает быстро усыновить ребенка
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Мошенники распространяют в соцсетях видео спасенных сирот и призывают "быстро усыновить" их, пишут о готовности украинских властей передать детей в "добрые руки".
"Предостерегаем: это фейк! Он рассчитан на то, чтобы сделать из тех, кто готов взять ребенка, в лучшем случае жертву мошенников, в худшем - нарушителями украинского законодательства. Ведь торговля, передача или получение ребенка подпадают под действие ст.146 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет! Украина не "раздает" детей-сирот!" - отметили в Центре при СНБО.
Если потребуется помощь, об этом будут сообщать официально. Также в Центре противодействия дезинформации напомнили, что в Украине упростили процедуру не усыновления, а опеки или взятия под патронат.
"Процедуры усыновления, опеки или патронатного воспитания являются длительными. Самая простая - процедура патроната, но и она требует по меньшей мере семи документов и прохождения спецобучения", - добавили в ЦПД.
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