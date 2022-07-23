Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

"Война России не ограничивается Украиной. Путин намеренно стремится разрушить стабильность и благополучие каждой европейской семьи. Он использует энергетику и пищу как оружие для усиления давления. В Украине Путин бьет по мирному населению ракетами, в Европе он бьет по мирному" населению ценами. Это часть его доктрины", — сказал Кулеба.

Он отметил, что лидер страны-агрессора хочет сделать жизнь каждой европейской семьи такой, как жизнь российских семей, и преследует две цели: во-первых, он хочет показать россиянам, что эти состоятельные европейцы и американцы живут не лучше их, и во-вторых, он хочет диктовать европейским правительствам, на какие уступки они должны пойти России.

"Украина стоит на пути этих планов и защищает другие нации от России. С эффективной и длительной поддержкой Украина преодолеет Путина и не даст ему повлечь за собой еще больше проблем для людей в Европе, Азии и Африке", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что логика голосов, которые предлагают дать Путину то, чего он хочет, опасно наивна, а люди, которые делают такие предложения, либо неосведомлены об угрозах от России, либо намеренно пытаются ввести в заблуждение в пользу России.

22 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию опасным поставщиком газа.

В Мининфраструктуре сообщили, что первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Впоследствии стали известны подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

В Минэкономики рассказали, что возобновление аграрного экспорта из украинских портов будет приносить ежемесячно $1 миллиард валютной выручки.

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