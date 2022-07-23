В Украине Путин бьет по мирному населению ракетами, в Европе – ценами. Это часть его доктрины, – Дмитрий Кулеба
Президент РФ бьет по населению в Европе ценами, чтобы показать россиянам, что состоятельные европейцы живут не лучше их, и диктовать уступки
Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.
"Война России не ограничивается Украиной. Путин намеренно стремится разрушить стабильность и благополучие каждой европейской семьи. Он использует энергетику и пищу как оружие для усиления давления. В Украине Путин бьет по мирному населению ракетами, в Европе он бьет по мирному" населению ценами. Это часть его доктрины", — сказал Кулеба.
Он отметил, что лидер страны-агрессора хочет сделать жизнь каждой европейской семьи такой, как жизнь российских семей, и преследует две цели: во-первых, он хочет показать россиянам, что эти состоятельные европейцы и американцы живут не лучше их, и во-вторых, он хочет диктовать европейским правительствам, на какие уступки они должны пойти России.
"Украина стоит на пути этих планов и защищает другие нации от России. С эффективной и длительной поддержкой Украина преодолеет Путина и не даст ему повлечь за собой еще больше проблем для людей в Европе, Азии и Африке", — подчеркнул министр.
Он также отметил, что логика голосов, которые предлагают дать Путину то, чего он хочет, опасно наивна, а люди, которые делают такие предложения, либо неосведомлены об угрозах от России, либо намеренно пытаются ввести в заблуждение в пользу России.
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