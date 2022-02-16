В Украине пройдут масштабные киберучения

Об этом 16 февраля во время брифинга заявил глава Минцифры Михаил Федоров.



"Мы планируем через несколько месяцев провести первые масштабные киберучения в нашей стране, чтобы атаки, все разные векторы, которые происходили, чтобы все это еще раз протестировать и еще раз проанализировать, как работают протоколы реагирования. Потому что это реально еще один новый фронт – киберфронт, поэтому нужно больше в это направление инвестировать, больше координироваться, больше привлекать бизнес, чтобы он развивал киберустойчивость в нашем государстве", – сказал Федоров.

Напомним, что во вторник, 15 февраля, происходила массовая атака на ресурсы банков, в частности Приват24, Сбер 24/7, и портал "Действие", также недоступны сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Также 15 февраля в Украине наблюдались сбои в работе Монобанка и Альфа-Банка из-за мощных кибератак.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия непричастна к масштабной кибератаке на украинские банки и госструктуры.

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