В Украине пройдут масштабные киберучения
В течение следующих нескольких месяцев Украина планирует провести первые масштабные киберучения
Об этом 16 февраля во время брифинга заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Мы планируем через несколько месяцев провести первые масштабные киберучения в нашей стране, чтобы атаки, все разные векторы, которые происходили, чтобы все это еще раз протестировать и еще раз проанализировать, как работают протоколы реагирования. Потому что это реально еще один новый фронт – киберфронт, поэтому нужно больше в это направление инвестировать, больше координироваться, больше привлекать бизнес, чтобы он развивал киберустойчивость в нашем государстве", – сказал Федоров.
- Напомним, что во вторник, 15 февраля, происходила массовая атака на ресурсы банков, в частности Приват24, Сбер 24/7, и портал "Действие", также недоступны сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
- Также 15 февраля в Украине наблюдались сбои в работе Монобанка и Альфа-Банка из-за мощных кибератак.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия непричастна к масштабной кибератаке на украинские банки и госструктуры.
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