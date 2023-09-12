В Украине проверят все решения ВЛК о непригодности к службе в армии, принятые после 24 февраля 2022 года
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о проверке решений военно-врачебных комиссий, принятых с 24 февраля 2022 года
Об этом говорится в указе президента.
Согласно этому решению Кабмин должен создать рабочие группы по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе.
Кроме того, Нацагентства по предотвращению коррупции должны провести анализ коррупционных рисков в деятельности ВЛК, по его результатам предложить изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.
Также, согласно решению СНБО правоохранительные органы должны безотлагательно принять меры по разоблачению коррупционных правонарушений и уголовных правонарушений в сфере служебной деятельности в системе военно-врачебной экспертизы.
- 7 сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил , что Минздрав совместно с правоохранителями проверят решение военно-врачебных комиссий по ограниченной пригодности к военной службе, выданным после начала полномасштабной войны.
- 3 сентября Минобороны утвердило новое расписание болезней для ВЛК, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограничено пригодными.
- 30 августа Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором объявил о проверке системы ВЛК по всей стране, в частности, на предмет коррупции и целесообразности принятых решений о непригодности к военной службе.
- 25 августа правительство приняло существенную реформу для модернизации ВЛК, в частности, введение электронного документооборота во время прохождения комиссии.
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