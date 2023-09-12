В Украине проверят все решения ВЛК о непригодности к службе в армии, принятые после 24 февраля 2022 года

Об этом говорится в указе президента.

Согласно этому решению Кабмин должен создать рабочие группы по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе.

Кроме того, Нацагентства по предотвращению коррупции должны провести анализ коррупционных рисков в деятельности ВЛК, по его результатам предложить изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.

Также, согласно решению СНБО правоохранительные органы должны безотлагательно принять меры по разоблачению коррупционных правонарушений и уголовных правонарушений в сфере служебной деятельности в системе военно-врачебной экспертизы.