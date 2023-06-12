Об этом сообщает ДСНС Украины.

"В Украине обследовано около 63 тысяч укрытий. Закрытыми оказались 9,3%, непригодными к использованию - 23,6% от проверенных. По состоянию на 10 июня обследовано 62 912 укрытий", - говорится в сообщении.

0,6% от общего количества укрытий не смогли осмотреть из-за боевых действий.

В Киеве обследовано 4 655 укрытий, из них закрытыми оказались 0,6%, непригодными к использованию - 34,6%.

Всего на территории Украины работали около 2 тысяч групп в составе представителей местных органов исполнительной власти, ГСЧС и Нацполиции.

Проверка укрытий в стране

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девочка.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине. А столичные власти сказали, что отныне все укрытия в городе будут постоянно открыты.

Позже, 3 июня, Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела по закрытому укрытию. Речь идет о директоре поликлиники №3 Деснянского района, что на столичном Лесном массиве, Олеге Шугалевиче, которого обвинили в том, что он не проконтролировал работу укрытия, и замглавы Деснянской районной государственной администрации Ирину Алексеенко. В то же время охранника заведения Вадима Мышкина, единственного признавшего свою вину, отправили в СИЗО на 2 месяца.

В то же время после трагедии в Киеве сообщалось, что в Волынской области и на Буковине мобильные группы проверят все укрытия повторно обследуют защитные сооружения. А правоохранители Ровенской области получили задание проверить все укрытия на доступность для людей. Если защитное сооружение будет закрыто – это уголовная ответственность.

Также 4 июня писалось, что во Львовской области обнаружили более 400 объектов, непригодных для укрытия.

Впоследствии в КГГА сообщили, что укрытие в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа. Также будут установлены модульные железобетонные объекты защиты.