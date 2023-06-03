В Украине проверили более 4800 укрытий, 252 были закрыты
В Украине проверили более 4800 укрытий. 252 объекта были закрыты, еще 893 – непригодны к использованию
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893. Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - сообщил он.
Свыше 5300 спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти проводят ревизии бомбоубежищ на территории Украины. Такие проверки будут продолжаться и дальше.
- В результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.
- В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. 2 июня Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине.
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