В Украине проверили более 4800 укрытий, 252 были закрыты

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893. Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - сообщил он.

Свыше 5300 спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти проводят ревизии бомбоубежищ на территории Украины. Такие проверки будут продолжаться и дальше.