Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 16-летняя пациентка Дария, как и большинство ее сверстников, планировала поступление в университет. Однако впоследствии у девочки начались головные боли, головокружение и нарушение речи. Врачи диагностировали опухоль, оказавшуюся между языковыми центрами.



В Минздраве отмечают, что удалить ее, не задев центры и ведущие пути, можно было только, если девочка будет в сознании. Во время операции от нее требовалось разговаривать, чтобы нейрохирурги смогли сохранить речь.



Единственный вариант, при котором это было возможно – проведение операции с уникальной анестезией, во время которой пациент будет находиться в сознании. Это вторая в Украине подобная операция, проведённая ребенку. Она объединила в себе немало современных методик.

"Мы применили комплекс уникального оборудования, которое есть в Охматдете: станцию планирования операции, нейронавигацию, ультразвуковой деструктор, микроскоп с флюоресценцией (введено контрастное вещество, под ультрафиолетом подсвечивающее опухоль) и интраоперационный УЗИ-контроль", - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Плавский.



Также в Минздраве сообщили, что в начале операции девочка была под общей анестезией, а когда нейрохирурги проводили основной этап – в сознании. Во время вмешательства неврологи-нейрофизиологи проводили картирование коры головного мозга, чтобы не задеть зону речи. Девочка описывала картинки, которые она видела перед собой.



Уже через два часа в отделении анестезиологии и интенсивной терапии подросток самостоятельно встала на ноги, могла пить и есть все, что захочет. Все это время рядом с ней была мать.

На следующий день девочку перевели в обычную палату. Сразу после операции девушка перестала шепелявить, пропали проблемы с речью.