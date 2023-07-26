В Украине провели уникальную операцию по удалению опухоли в мозге: 16-летняя пациентка была в сознании
Во вторник, 25 июля, в киевской Национальной детской специализированной больнице Минздрава Украины Охматдет провели уникальную операцию на мозге, во время которой 16-летняя пациентка находилась в сознании
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что 16-летняя пациентка Дария, как и большинство ее сверстников, планировала поступление в университет. Однако впоследствии у девочки начались головные боли, головокружение и нарушение речи. Врачи диагностировали опухоль, оказавшуюся между языковыми центрами.
В Минздраве отмечают, что удалить ее, не задев центры и ведущие пути, можно было только, если девочка будет в сознании. Во время операции от нее требовалось разговаривать, чтобы нейрохирурги смогли сохранить речь.
Единственный вариант, при котором это было возможно – проведение операции с уникальной анестезией, во время которой пациент будет находиться в сознании. Это вторая в Украине подобная операция, проведённая ребенку. Она объединила в себе немало современных методик.
"Мы применили комплекс уникального оборудования, которое есть в Охматдете: станцию планирования операции, нейронавигацию, ультразвуковой деструктор, микроскоп с флюоресценцией (введено контрастное вещество, под ультрафиолетом подсвечивающее опухоль) и интраоперационный УЗИ-контроль", - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Плавский.
Также в Минздраве сообщили, что в начале операции девочка была под общей анестезией, а когда нейрохирурги проводили основной этап – в сознании. Во время вмешательства неврологи-нейрофизиологи проводили картирование коры головного мозга, чтобы не задеть зону речи. Девочка описывала картинки, которые она видела перед собой.
Уже через два часа в отделении анестезиологии и интенсивной терапии подросток самостоятельно встала на ноги, могла пить и есть все, что захочет. Все это время рядом с ней была мать.
На следующий день девочку перевели в обычную палату. Сразу после операции девушка перестала шепелявить, пропали проблемы с речью.
- В апреле львовские нейрохирурги впервые в истории украинской медицины провели 15-летнему мальчику операцию на мозге – с пробуждением. То есть во время важнейшей части вмешательства ребенок был в сознании.
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