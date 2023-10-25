В Украине провели первую трансплантацию комплекса сердце-легкие

Об этом сообщил директор Института сердца Минздрава Украины профессор Борис Тодуров.

"Мечты сбываются! Первая трансплантация комплекса сердце-легкого в Украине сделана! Пациентка стабильна. Спасибо всем, кто принял участие в этой нелегкой операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию проводили врачи из Киева и Львова.