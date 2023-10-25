В Украине провели первую трансплантацию комплекса сердце-легкие
Украинские врачи впервые в стране провели пересадку комплекса сердце-легкие
Об этом сообщил директор Института сердца Минздрава Украины профессор Борис Тодуров.
"Мечты сбываются! Первая трансплантация комплекса сердце-легкого в Украине сделана! Пациентка стабильна. Спасибо всем, кто принял участие в этой нелегкой операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операцию проводили врачи из Киева и Львова.
- По состоянию на середину октября в Украине восстановили 823 объекта медучреждений, разрушенных Россией: 410 объектов отстроили полностью, еще 413 - частично. Больше всего восстановленных медучреждений – в Николаевской, Днепровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.
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