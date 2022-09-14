В Украине проведут самый длинный в мире благотворительный подкаст об IT

Об этом сообщили организаторы проекта Dotli .

Как говорится в сообщении, в течение трех дней участники проекта будут обсуждать перспективы развития ІТ-отрасли в Украине.

«55 часов нон-стоп будем говорить о том, как изменился рынок IT после 24 февраля (подключайся в любой момент). Расскажем, как войти в сферу, с чего начать и стать специалистом. Раскроем темы кибербезопасности, особенности международного рекрутинга и послевоенного будущего. Разыграем классные подарки от Dotli и партнеров за донаты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участие в мероприятии бесплатно, однако во время подкаста участников будут призывать донатить на две бронемашины для ВСУ стоимостью 11 млн грн. Покупку этих автомобилей совершит "Благотворительный фонд Сергея Притулы". Среди тех, кто будет вносить благотворительные взносы, разыграют призы от организаторов и партнеров мероприятия.

Зарегистрироваться для участия в благотворительном подкасте об IT можно на сайте проекта .

В рамках проекта " 24 000 друзей Украины " благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.

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