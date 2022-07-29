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В Украине проведут Национальный оборонный хакатон для более сплоченной борьбы с Россией в киберпространстве

29 июля, 2022 пятница
18:59
война с Россией

В Украине по инициативе Министерства обороны Украины организуют Национальный оборонный хакатон для более эффективной киберобороны государства

Об этом сообщает Правительственный портал

По инициативе Министерства обороны Украины во взаимодействии с Генеральным штабом ВСУ, СНБО и при поддержке американских партнеров в Украине проведут Национальный оборонный хакатон. Об этом шла речь на XII заседании Национального кластера кибербезопасности на тему "Кибербезопасность на местном уровне: региональные вызовы и защита границ", которое состоялось 28 июля и которое организовали Национальный координационный центр кибербезопасности и Фонд гражданских исследований и развития США при поддержке Государственного департамента США .

Как отметил заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олег Гайдук, задачами хакатона определена координация усилий киберсообщества в рамках выполнения задач киберобороны Украины, организационно-правовые основы деятельности сил киберобороны, создание и проведение ведущих решений киберборьбы. Это тем более важно, что последние восемь лет Россия ведет полноценную кибервойну против Украины, постоянно наращивает свои наступательные действия, применяет новые виды кибероружия, изменяет свои тактики и механизмы.

"Сегодня кибератаки – это полноценная составляющая конвенционной войны против Украины, о чем и свидетельствует корреляция событий в киберпространстве с военными действиями в физическом мире. Отмечается координация деструктивной активности российских военных хакеров с северокорейскими, китайскими и иранскими союзниками", – подчеркнул Олег Гайдук.

Также прозвучало, что в борьбу с рашистами в киберпространстве включилось украинское общество, ломая мифы о "непобедимых российских хакерах". Однако иногда это приводило к непреднамеренному раскрытию перед противником соответствующих замыслов украинских киберактивистов и заставляло его существенно укрепить свои оборонные позиции.

По словам Олега Гайдука, создание кибервойск определено Министром обороны Украины одним из приоритетных направлений. "Для объединения усилий киберволонтеров и стимулирования лучших практик в сфере киберобороны, - сказал заместитель министра обороны Украины, - проведение Национального оборонного хакатона в Украине является своевременным и актуальным шагом для дальнейшего отражения российской агрессии и ее союзников в киберпространстве. Это будет способствовать поддержке наземной операции ВСУ, позволит заимствовать новый инструментарий для киберборьбы и определить наиболее эффективную организационно-правовую модель киберобороны государства".

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