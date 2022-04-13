В Украине против российских шахматистов открыли уголовное производство
Против российских шахматистов Анатолия Карпова, Сергея Карякина, Аркадия Дворковича и Сергея Шипова возбудили уголовное дело
Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.
Российских шахматистов Анатолия Карпова, Сергея Карякина, Аркадия Дворковича и Сергея Шипова обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины – призывы к войне и посягательствам на территориальную целостность Украины.
Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное