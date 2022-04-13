В Украине против российских шахматистов открыли уголовное производство

Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.



Российских шахматистов Анатолия Карпова, Сергея Карякина, Аркадия Дворковича и Сергея Шипова обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины – призывы к войне и посягательствам на территориальную целостность Украины.



Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

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