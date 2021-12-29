В Украине против COVID-19 привилось почти 50% взрослых, - Шмыгаль

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 29 декабря.



"Вакцинация от коронавируса была одной из главных задач в этом году. Я считаю, что наша команда по лидерству Президента Владимира Зеленского с этой задачей справилась. Мы начали бесплатную вакцинацию для граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны, проверены, а главное они защищают от тяжелого течения болезни и в ближайшее время прививки будут сделаны 50% взрослых украинцев”, - сказал премьер-министр.



По его словам, ныне имеющегося количества вакцин достаточно для прививки всех желающих. Так, с начала года было поставлено более 40 млн доз вакцин различных производителей, добавил глава правительства.



Шмыгаль добавил, что Украина снабжена вакцинами против COVID-19 на весь следующий год.

Напомним, в Украине могут ввести дополнительные прививки от коронавируса для граждан в возрасте от 60 лет.