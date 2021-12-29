В Украине против COVID-19 привилось почти 50% взрослых, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время прививки получат 50% взрослых украинцев
Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 29 декабря.
"Вакцинация от коронавируса была одной из главных задач в этом году. Я считаю, что наша команда по лидерству Президента Владимира Зеленского с этой задачей справилась. Мы начали бесплатную вакцинацию для граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны, проверены, а главное они защищают от тяжелого течения болезни и в ближайшее время прививки будут сделаны 50% взрослых украинцев”, - сказал премьер-министр.
По его словам, ныне имеющегося количества вакцин достаточно для прививки всех желающих. Так, с начала года было поставлено более 40 млн доз вакцин различных производителей, добавил глава правительства.
Шмыгаль добавил, что Украина снабжена вакцинами против COVID-19 на весь следующий год.
- Напомним, в Украине могут ввести дополнительные прививки от коронавируса для граждан в возрасте от 60 лет.
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