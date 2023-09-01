В Украине простились с военными, погибшими в результате падения двух вертолетов над Донетчиной
На Полтавщине простились с военнослужащими, погибшими в результате падения двух вертолетов Ми-8 над Краматорским районом Донецкой области
Об этом сообщает "Суспильное" с места событий.
На панихиду пришли родные, знакомые и побратимы павших бойцов. Гробы накрыли украинскими флагами.
Спикер 18-й бригады Евгений Ракита рассказал журналистам, кем были погибшие во время выполнения боевого задания военнослужащие.
- Юрий Анисимов – старший бортовой техник, капитан родом с Полтавщины. Ему было 37 лет.
- Валентин Воробец 2000 года рождения, старший лейтенант, летчик-штурман вертолета.
- Иван Яровой 2000 года рождения. Был штурманом звена.
- Евгений Кисиль 1998 г.р., бортовой техник, капитан.
- Владислав Рымарь 1995 г.р., командир звена, капитан.
- Виктор Опанасюк 1967 года рождения. Он был полковником и командиром вертолета.
Следствие работает над установлением причин трагедии. Предварительно известно, что вертолеты разбились, когда заходили на посадку, чтобы избежать поражения вражеской "сушкой".
- 25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39, в результате чего погибли три пилота Воздушных сил ВСУ.
- Известно, что Государственное бюро расследований изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области, где погибли украинские пилоты.
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