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В Украине простились с военными, погибшими в результате падения двух вертолетов над Донетчиной

1 сентября, 2023 пятница
16:39
Война с Россией

На Полтавщине простились с военнослужащими, погибшими в результате падения двух вертолетов Ми-8 над Краматорским районом Донецкой области

Об этом сообщает "Суспильное" с места событий.

На панихиду пришли родные, знакомые и побратимы павших бойцов. Гробы накрыли украинскими флагами.

Спикер 18-й бригады Евгений Ракита рассказал журналистам, кем были погибшие во время выполнения боевого задания военнослужащие.

  • Юрий Анисимов – старший бортовой техник, капитан родом с Полтавщины. Ему было 37 лет.
  • Валентин Воробец 2000 года рождения, старший лейтенант, летчик-штурман вертолета.
  • Иван Яровой 2000 года рождения. Был штурманом звена.
  • Евгений Кисиль 1998 г.р., бортовой техник, капитан.
  • Владислав Рымарь 1995 г.р., командир звена, капитан.
  • Виктор Опанасюк 1967 года рождения. Он был полковником и командиром вертолета.

Следствие работает над установлением причин трагедии. Предварительно известно, что вертолеты разбились, когда заходили на посадку, чтобы избежать поражения вражеской "сушкой".

  • 25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39, в результате чего погибли три пилота Воздушных сил ВСУ.
  • Известно, что Государственное бюро расследований изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области, где погибли украинские пилоты.
Новости
Украина
Донетчина
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