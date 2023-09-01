В Украине простились с военными, погибшими в результате падения двух вертолетов над Донетчиной

Об этом сообщает "Суспильное" с места событий.

На панихиду пришли родные, знакомые и побратимы павших бойцов. Гробы накрыли украинскими флагами.

Спикер 18-й бригады Евгений Ракита рассказал журналистам, кем были погибшие во время выполнения боевого задания военнослужащие.

Юрий Анисимов – старший бортовой техник, капитан родом с Полтавщины. Ему было 37 лет.

Валентин Воробец 2000 года рождения, старший лейтенант, летчик-штурман вертолета.

Иван Яровой 2000 года рождения. Был штурманом звена.

Евгений Кисиль 1998 г.р., бортовой техник, капитан.

Владислав Рымарь 1995 г.р., командир звена, капитан.

Виктор Опанасюк 1967 года рождения. Он был полковником и командиром вертолета.

Следствие работает над установлением причин трагедии. Предварительно известно, что вертолеты разбились, когда заходили на посадку, чтобы избежать поражения вражеской "сушкой".