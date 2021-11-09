В Украине прошли первые электронные аукционы по продаже земли: какие результаты
В Украине прошли первые аукционы по продаже прав аренды и участков земли несельскохозяйственного назначения
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Согласно сообщению, земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 0,23 га на аукционе продал Каменка-Бугский городской совет Львовской области. Участие в торгах приняли три участника. Стартовая цена выросла более чем в четыре раза – с 704 тыс. грн до более 3 млн грн.
Кроме того, на аукционе успешно сдали в аренду на три года участок несельскохозяйственного назначения площадью 1,3 га в Дрогобыче. По итогам торгов стоимость годовой аренды составляет более 227 тыс. грн в год.
В пресс-службе отметили, что с начала ноября заявки на аукционы значительно активизировались - за последнюю неделю ведомство получило 104 новых сообщения.
Таким образом, на 8 ноября объявлено 510 земельных аукционов. Площадь выставленных на торги земельных участков достигает почти 2,3 тыс. га. Сейчас они оцениваются в 245 млн. грн.
Отмечается, что лидерами по продаже прав на аренду сейчас Одесская, Черкасская, Кировоградская, Львовская и Черновицкая области. Лидерами по продаже земель несельскохозяйственного назначения Киевская, Закарпатская, Львовская, Одесская и Черновицкая области.
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