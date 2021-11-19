В Украине прошел пик COVID-заболеваемости, но возможна повторная вспышка, - Ляшко

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде.

"Мы видим вторую неделю подряд снижение количества случаев, количества госпитализаций. Сегодня, например, количество выздоровевших больше, чем количество заболевших. Это уже положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости, и мы ожидаем тенденции к снижению", - сказал министр.

Однако он подчеркнул, что в Европе количество COVID-случаев стремительно растет, поэтому нельзя исключать повторную вспышку заболеваемости.

По словам Ляшко, в Украине 40% граждан вакцинированы, по крайней мере, один раз, однако необходимо повысить этот показатель до 70%.

Министр отметил, что в Украине достаточно вакцин от коронавируса разных производителей.

Также он подчеркнул, что за эту неделю количество вакцинированных второй дозой превышает количество тех, кто сделал первую прививку.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 725 смертей и 20 050 новых заражений.

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