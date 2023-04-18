Об этом информирует в телемарафоне уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"Цифра действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленные. Я думаю, что этот процент намного больше", – сказал омбудсмен.

Котенко подчеркнул, что согласно статистике около 60-65% людей из пропавших без вести находятся в плену, а остальные – погибшие.

Благодаря обмену военнопленных и их рассказам о том, где они находились, сколько видели людей.

"Плюс-минус, мы знаем те места, где они содержатся - как в Российской Федерации, так и на оккупированных территориях, имею в виду Луганскую и Донецкую область. Есть понимание, сколько у нас пленных", - добавил уполномоченный.