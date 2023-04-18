В Украине пропавшими без вести считают более 7 тыс. военнослужащих, – уполномоченный Котенко
Более семи тысяч украинских военных считаются пропавшими без вести, вероятно, около 60% из них находятся в плену в России, а другая часть - погибшие
Об этом информирует в телемарафоне уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.
"Цифра действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленные. Я думаю, что этот процент намного больше", – сказал омбудсмен.
Котенко подчеркнул, что согласно статистике около 60-65% людей из пропавших без вести находятся в плену, а остальные – погибшие.
Благодаря обмену военнопленных и их рассказам о том, где они находились, сколько видели людей.
"Плюс-минус, мы знаем те места, где они содержатся - как в Российской Федерации, так и на оккупированных территориях, имею в виду Луганскую и Донецкую область. Есть понимание, сколько у нас пленных", - добавил уполномоченный.
- По состоянию на 30 декабря 2022 года было известно, что около 3,4 тыс. украинских военнослужащих находятся в плену, еще 15 тыс. считались пропавшими без вести.
- 14 января должен был состояться обмен пленными, однако российская сторона его отменила.
- Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в настоящее время Россия не придерживается договоренностей по Женевским конвенциям, а только "занимается провокациями".
- 24 марта украинская сторона передала российских тяжелораненых пленных на родину, захваченных за время широкомасштабного вторжения, в то же время РФ удерживает наших воинов.
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что выводы ООН о нарушении Украиной прав российских военнопленных приравнивают жертву к агрессору.
- 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. В целом Украина вернула из плена 2 105 человек.
- 14 апреля Украине удалось вернуть тела еще 82 павших за нашу свободу защитников.
- 16 апреля Украина и Россия провели Пасхальный обмен пленными – домой вернулись 130 украинских защитников.
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