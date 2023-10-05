В Украине пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются около 15 тыс. военных и 11 тыс. гражданских, - МВД

Об этом Тимченко рассказал в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент более 26 тысяч человек находятся в розыске и именно они пропали без вести при особых обстоятельствах. Из них, 11 тысяч - это гражданские граждане и около 15 тысяч - это военные", - заявил он.

Тимченко также рассказал, какие изменения вступил в процесс координации розыска после того, как полномочия работы с Единым реестром пропавших без вести передали МВД. По его словам, МВД создало собственный колл-центр, в котором ежедневно работают специалисты с психологическими навыками. Ведомство также продолжает предоставлять выписки из реестра и учитывает информацию о каждом пропавшем человеке.

По состоянию на 5 октября около 9 тысяч семей уже получили выписки из Единого реестра пропавших без вести.

Министерство сотрудничает с Нацполицией и ГУР, занимающимися координацией поиска.