В Украине пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются около 15 тыс. военных и 11 тыс. гражданских, - МВД
Заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил, что в Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах около 15 тысяч военных и 11 тысяч гражданских
Об этом Тимченко рассказал в эфире телемарафона.
"По состоянию на данный момент более 26 тысяч человек находятся в розыске и именно они пропали без вести при особых обстоятельствах. Из них, 11 тысяч - это гражданские граждане и около 15 тысяч - это военные", - заявил он.
Тимченко также рассказал, какие изменения вступил в процесс координации розыска после того, как полномочия работы с Единым реестром пропавших без вести передали МВД. По его словам, МВД создало собственный колл-центр, в котором ежедневно работают специалисты с психологическими навыками. Ведомство также продолжает предоставлять выписки из реестра и учитывает информацию о каждом пропавшем человеке.
По состоянию на 5 октября около 9 тысяч семей уже получили выписки из Единого реестра пропавших без вести.
Министерство сотрудничает с Нацполицией и ГУР, занимающимися координацией поиска.
- Ранее стало известно, что правительство внесло изменения в перечень полномочий Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах: Единственным реестром пропавших без вести теперь занимается Министерство внутренних дел.
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