Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Есть два типа БПЛА: для ударно-разведочных и есть дроны-камикадзе. Те же Shahed-136\131. Россияне их не используют в зоне боевых действий, а по тылу. В зоне боевых действий они, как и мы, используют коммерческие дроны, переработанные в ударные, а также баражирующие боеприпасы "Ланцет", - сказал он.

По словам Коваленко, по поводу барражирующих боеприпасов у россиян есть преимущество.

"Они создают нам много проблем, но мы научились им противодействовать. Мы на сегодня максимально эффективно используем коммерческие дроны как в формате камикадзе, так и как ударные для сброса тех или иных взрывных средств на живую силу и технику. У нас есть такое преимущество" , – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что в Украине пока нет преимущества использования дронов-камикадзе большого радиуса действия, как Shahed-136.

"В перспективе это может быть - у нас технические и технологические настолько развиты, что мы имеем образец такого БПЛА, но он проходит испытания. Когда он будет применен, мы об этом услышим и узнаем. Что касается дронов, есть относительный паритет", - подытожил Коваленко.