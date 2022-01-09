В Украине проходит акция "Скажи Путину - нет"
В воскресенье, 9 января, в Украине проходит акция "СкажиПутину_НЕТ / SayNOtoPutin"
Об этом организаторы акции сообщили в facebook .
Они заявили, что 9 января украинцы по всему миру выйдут, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" Путину и его имперской политике. В Киеве акция началась в 11.30 на Михайловской площади.
"Призываем Запад "#СкажиПутину_Нет" на его ультиматум. Диктатор хочет силой восстановить СССР. Это надо остановить. #Украинцы будут Сопротивляться оккупантам. Ничего о нас без нас. Украина не примет ультиматумов против нашей свободы и общих интересов союзников", - заявили органы воздержаться от партийных флагов и использовать только государственные флаги и символику.
Аналогичные акции украинцев пройдут в двух американских городах – Чикаго и Нью-Йорке.
- Напомним, 4 декабря 2021 года в Украине в социальных сетях запустили флешмоб #Украинцы будут сопротивляться с предупреждением о последствиях российской агрессии против нашего государства.
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