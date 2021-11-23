В Украине произошел сбой в работе поездов: какие рейсы опаздывают

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци .



Контактная сеть оборвалась на участке Чернигов – Нежин, неподалеку от станции Липов Рог.



Задерживаются электрички №6301 Нежин - Чернигов, №6302 Чернигов - Нежин (время задержки – до 2 часов 30 минут).



Пассажиров регионального поезда №864 Неданчичи – Киев-Волынский пересадили на поезд №779 Сумы – Киев. Они приедут в конечную станцию с опозданием на 1 час 30 минут.

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