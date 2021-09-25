В Украине происходит децентрализация расходов, а не доходов, - Белоцерковец
В Украине на месте прежде всего передают расходы, а не доходы. В то же время компенсировать деньги планируют в ручном режиме и процедура до сих пор не понятна
Об этом заявил Дмитрий Белоцерковец, депутат Киевского городского совета и советник городского головы Виталия Кличко в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Когда мы рассказываем о децентрализации - мы видим, что децентрализация идет по расходам, а не по доходам. Очень выгодно передавать расходы на местный уровень. А потом, когда там - доходы. Что они хотят сделать? Фактически связать города с собой и сделать зависимыми от центральной власти ", - сказал Белоцерковец.
Он напомнил, что разницу в тарифах будут оплачивать из местных бюджетов.
"Они обещают, что каким-то образом через ДФРР (Государственный фонд регионального развития, - ред.), соц-экономическое развитие будут что-то там перераспределять. Но в ручном режиме. И те города, которые будут лояльны к центральной власти - будут получать деньги, возможно на какие большие проекты в рамках "Большого строительства" ", - опасается Белоцерковец.
-
В начале июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о передаче полномочий по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения из государственного на местный уровень, то есть теперь тариф на тепло утверждать городские советы.
-
Правительство не планирует повышение тарифов на тепло и горячую воду во время отопительного сезона 2021 - 2022 года говорил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.07Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное