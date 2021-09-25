В Украине происходит децентрализация расходов, а не доходов, - Белоцерковец

Об этом заявил Дмитрий Белоцерковец, депутат Киевского городского совета и советник городского головы Виталия Кличко в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Когда мы рассказываем о децентрализации - мы видим, что децентрализация идет по расходам, а не по доходам. Очень выгодно передавать расходы на местный уровень. А потом, когда там - доходы. Что они хотят сделать? Фактически связать города с собой и сделать зависимыми от центральной власти ", - сказал Белоцерковец.

Он напомнил, что разницу в тарифах будут оплачивать из местных бюджетов.

"Они обещают, что каким-то образом через ДФРР (Государственный фонд регионального развития, - ред.), соц-экономическое развитие будут что-то там перераспределять. Но в ручном режиме. И те города, которые будут лояльны к центральной власти - будут получать деньги, возможно на какие большие проекты в рамках "Большого строительства" ", - опасается Белоцерковец.