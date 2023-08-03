Кроме того, аналитики выявили 39 вновь созданных компаний, в структуре собственности которых присутствуют лица, связанные с Россией и Беларусью. Большинство этих юридических лиц регистрировались в течение военного 2022 года и принадлежат к благотворительным организациям.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину, в YouControl создали наиболее полный список действующих украинских компаний, имеющих "враждеский след". В перечень вошли более 20 тыс. активных украинских предприятий, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь.

За 16 месяцев только у некоторых из этих компаний произошли изменения в составе совладельцев, а именно выход из структуры представителей стран-агрессоров – России и Белоруссии. Аналитикам удалось выявить более 1000 таких фирм, что составляет немногим более 5% от общего количества предприятий со связями в России и Беларуси. Почти 50% из этих компаний зарегистрированы в Киеве, еще около 6,5% расположены в Киевской области. Около 27% работают в торговой сфере, по 14% – в перерабатывающей промышленности и недвижимости.

В процессе исследования удалось обнаружить, что исчезновение представителей РФ и РБ из структуры владельцев украинских компаний не всегда означает исчезновение связей со странами-агрессорами. Некоторые изменения, вероятно, были направлены на сокрытие "российско-белорусского следа".

Наиболее распространенными способами таких псевдоизменений стали:

изменение данных в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в отношении страны гражданства или адреса регистрации участников/бенефициаров из России и Беларуси на другой. В частности, чаще всего Кипр, Турцию, Израиль и Украину.

переоформление права собственности на вероятных родственников, имеющих гражданство Украины или других стран, кроме РФ и РБ (совпадение фамилий, а также отчество, совпадающее с именем предыдущего участника);

Кроме того, за период полномасштабного вторжения РФ в Украину было выявлено 39 вновь созданных компаний, в структуре собственности которых присутствуют лица, связанные с РФ и РБ. Около половины этих юрлиц (19) оформлены в Киеве, еще 14 организаций зарегистрированы на западе Украины, 3 – на юге и 2 – на востоке страны. Более 60% из этих компаний (24) было зарегистрировано в 2022 г.

14 юрлиц с российскими или белорусскими совладельцами являются благотворительными организациями с основным КВЭДом – предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания, н.в.д.г. В большинстве фирм совладельцы - граждане РФ и РБ имеют украинское место регистрации (адрес). Однако в 7 компаниях граждане Беларуси, являющиеся участниками вновь созданных во время полномасштабной войны украинских предприятий, согласно ЕГР, зарегистрированы в республике Беларусь и в 1 случае в Турции. Некоторые компании, зарегистрированные в период 24.02.2022-11.07.2023, связаны между собой через участников.

За 16 месяцев войны в незначительном количестве украинских компаний, зарегистрированных до полномасштабного вторжения, в составе участников появились представители из РФ и РБ. Аналитики YouControl обнаружили 10 таких фирм. 5 из них зарегистрированы в Киеве, 3 – в Харьковской области, а также по одной компании в Ривненской и Одесской областях.

Заместитель директора по правовым вопросам YouControl Даниил Глоба отмечает: "Для россиян (как и для граждан любых других стран), на законных основаниях проживавших на территории нашего государства, существуют возможности для получения гражданства Украины, предусмотренные законом: приобретение гражданства Украины по рождению , по территориальному происхождению, принятие в гражданство Украины и др. Для таких субъектов также отсутствуют ограничения по отчуждению и приобретению недвижимости. Конечно, при оформлении соответствующих сделок и совершении регистрационных действий могут случаться нарушения. Однако для понимания ситуации и предотвращения преждевременных ошибочных выводов каждый случай следует рассматривать отдельно".

Красноречивые примеры выхода из структуры собственности украинских компаний представителей стран-агрессоров и кейсы присутствия вражеского следа во вновь созданных компаниях - в полной версии исследования .