В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию
Верховная Рада Украины одобрила законы про указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Он отметил, что Рада одобрила законы №8419 и №8420 о продлении военного положения в Украине. За проголосовали 348 депутатов и 344 депутата соответственно.
Действие указов о военном положении и всеобщей мобилизации в стране будет продлено на 90 дней с 19 февраля 2023 года.
Железняк добавил, что эти вопросы не представлял секретарь СНБО. Голосование состоялось сразу. Также нардеп отметил, что это было уже шестое голосование за военное положение в стране с начала полномасштабной войны.
- 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.18Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное