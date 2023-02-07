В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Он отметил, что Рада одобрила законы №8419 и №8420 о продлении военного положения в Украине. За проголосовали 348 депутатов и 344 депутата соответственно.

Действие указов о военном положении и всеобщей мобилизации в стране будет продлено на 90 дней с 19 февраля 2023 года.

Железняк добавил, что эти вопросы не представлял секретарь СНБО. Голосование состоялось сразу. Также нардеп отметил, что это было уже шестое голосование за военное положение в стране с начала полномасштабной войны.