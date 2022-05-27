В Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца лета
В Украине до 31 августа продлили карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19
Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram .
"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", - написал он.
Глава правительства сообщил, что Кабинет министров утвердил изменения в Порядок функционирования электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).
"Работа с внесением данных в ЕСОЗ будет упрощена, а данные будут защищены от несанкционированного доступа. Медицинские работники будут уволены от обязанности вести первичную учетную документацию на бумаге в случае внесения медицинских записей в ЕСОЗ", - отметил Шмигаль.
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Напомним, что после начала полномасштабного вторжения перестали действовать обязательные карантинные нормы по борьбе с COVID-19.
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