В Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца лета

Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram .

"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", - написал он.

Глава правительства сообщил, что Кабинет министров утвердил изменения в Порядок функционирования электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

"Работа с внесением данных в ЕСОЗ будет упрощена, а данные будут защищены от несанкционированного доступа. Медицинские работники будут уволены от обязанности вести первичную учетную документацию на бумаге в случае внесения медицинских записей в ЕСОЗ", - отметил Шмигаль.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения перестали действовать обязательные карантинные нормы по борьбе с COVID-19.