В Украине продлили карантин до конца года

Об этом передает пресс-служба МЗ.

На заседании Кабинета министров Украины 20 сентября было принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

"Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Так, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности ", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливают "желтый" уровень эпидопасности.

При "желтом" уровне будут действовать такие карантинные меры:

Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

Не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

Кинотеатры и другие учреждения культуры должны работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади и т.д.

Как передает правительственный портал , на селекторном совещании под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля участники обсудили проведение следующего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будет рассмотрен вопрос введения "желтого" уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00:00 22 сентября 2021 года.



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