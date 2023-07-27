В Украине продлили действие военного положения и мобилизации на три месяца

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Продление военного положения поддержали 347 народных депутатов, а мобилизации – 334.

Это уже восьмое продление с начала полномасштабного вторжения России.

Что известно о законопроектах №9533 и №9532

Военное положение и всеобщую мобилизацию сначала объявили с 24 февраля по 25 мая 2022 года, а затем продолжали:

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года.