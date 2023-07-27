В Украине продлили действие военного положения и мобилизации на три месяца
Верховная Рада в четверг, 27 июля, продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
"Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.
Продление военного положения поддержали 347 народных депутатов, а мобилизации – 334.
Это уже восьмое продление с начала полномасштабного вторжения России.
Что известно о законопроектах №9533 и №9532
Военное положение и всеобщую мобилизацию сначала объявили с 24 февраля по 25 мая 2022 года, а затем продолжали:
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года.
- В среду, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о продлении срока проведения всеобщей мобилизации и военного положения
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.72
-
EUR
Покупка 41.08Продажа 42.08
- Актуальное
- Важное