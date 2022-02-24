В Украине призвали операторов не отключать Интернет и мобильную связь украинцам в случае отсутствия денег на их счетах

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Facebook.



"Связь очень важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. Сегодня операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью", - говорится в сообщении.



Кроме того, украинцев просят делать телефонные звонки или обмениваться сообщениями только при необходимости.



Если нет возможности дозвониться - использовать СМС-сообщение.

Напомним, что военные 93 ОМБ ВСУ взяли в плен российских оккупантов из Ямпольского мотострелкового полка.

МИД Украины приступил к процедуре разрыва дипломатических отношений с РФ в соответствии с нормами международного права.