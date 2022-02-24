В Украине призвали операторов не отключать Интернет и мобильную связь украинцам в случае отсутствия денег на их счетах
Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи обратился к операторам Украины с рекомендацией не отключать от мобильной связи и доступа к сети Интернет тех абонентов, у которых недостаточно средств на счетах или существует задолженность на данный момент
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Facebook.
"Связь очень важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. Сегодня операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинцев просят делать телефонные звонки или обмениваться сообщениями только при необходимости.
Если нет возможности дозвониться - использовать СМС-сообщение.
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