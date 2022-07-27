Как отмечается в сообщении, Кабинет Министров утвердил перечень из 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда государственного имущества для их приватизации или ликвидации. 354 госпредприятия будут ликвидированы или реорганизованы, поскольку они существуют только на бумаге и не имеют мощностей для возобновления работы. Из переданных в управление Фонда государственного имущества предприятий Минэкономики – Укрспирт, Завод порошковой металлургии, Государственная инвестиционная компания, Львовское специальное конструкторское бюро "Топаз", Украинский МТЦ металлургической промышленности "Энергосталь", Институт проектирования предприятий горнорудной промышленности "Кривбасс. перечень из 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда государственного имущества для их приватизации или ликвидации. 354 госпредприятия будут ликвидированы или реорганизованы, поскольку они существуют только на бумаге и не имеют мощностей для возобновления работы.Из переданных в управление Фонда государственного имущества предприятий Минэкономики – Укрспирт, Завод порошковой металлургии, Государственная инвестиционная компания, Львовское специальное конструкторское бюро "Топаз", Украинский МТЦ металлургической промышленности "Энергосталь", Институт проектирования предприятий горнорудной промышленности "Кривбасс.

"Таким образом, состоится следующий этап триажа – разделение очередной группы государственных активов на жизнеспособные и наносящие ущерб, существующие исключительно на бумаге, что не могут заинтересовать инвесторов", - пишет Минэкономики.

Также отмечается, что из 33 предприятий, которые сейчас работают, только 10 – прибыльные, 20 – убыточные, а еще 3 – неприбыльные.

"66 государственных предприятий получат новых собственников в рамках так называемой малой приватизации. С инвестициями там будет возобновлено или модернизировано производство, в том числе и экспортно ориентированное, созданы новые рабочие места. Это станет частью экономического восстановления страны", - говорится в сообщении.

В Минэкономики подчеркивают, что в Украине большой спрос на приватизацию. Люди готовы вкладывать средства в бывшие государственные предприятия, если им гарантируют право собственности.

Минэкономики призывает крупнейшие компании мира присоединиться к восстановлению Украины и перечислить средства в Фонд восстановления и трансформации экономики и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

Возобновление аграрного экспорта из украинских портов будет приносить ежемесячно $1 миллиард валютной выручки.

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