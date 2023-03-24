В Украине приступают к массовому производству дронов, - Федоров
24 марта правительство приняло постановление, которое ускорит массовое производство дронов в Украине, их закупку и поставку на фронт
Об этом проинформировал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.
Министр назвал принятое постановление "историческим", ведь оно ускорит создание и передачу украинских беспилотников на фронт, а также будет способствовать развитию милитари-технологий.
"Важно, что постановление фундаментально меняет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это нужно было изменить. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", - пояснил Михаил Федоров.
- Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" совместно со страной НАТО наладил производство артиллерийских снарядов 122-мм, первая партия для ВСУ уже отгружена.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное