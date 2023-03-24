В Украине приступают к массовому производству дронов, - Федоров

Об этом проинформировал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Министр назвал принятое постановление "историческим", ведь оно ускорит создание и передачу украинских беспилотников на фронт, а также будет способствовать развитию милитари-технологий.

"Важно, что постановление фундаментально меняет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это нужно было изменить. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", - пояснил Михаил Федоров.