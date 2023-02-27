В Украине приостанавливает работу крупнейший в Европе завод тяжелого машиностроения
Крупнейший в Европе завод тяжелого машиностроения – Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) – временно остановил работу и перевел работников на простой
Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Согласно сообщению, решение о приостановке работы завода принято прежде всего с целью защиты жизни и здоровья рабочих, ведь предприятие расположено в Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои.
Кроме того, у завода нет новых производственных заказов и существенно ограничена возможность обеспечения электроэнергией.
Завод с 1 марта временно аннулирует действие трудовых договоров с частью работников. Руководство завода отмечает, что аннулирование договоров не означает увольнения. До начала полномасштабного вторжения РФ в НКМЗ работало 8800 человек.
НКМЗ является крупнейшим в Европе предприятием единичного (несерийного) тяжелого машиностроения и одним из наиболее крупных мировых производителей оборудования для горно-металлургической промышленности. Завод был открыт 28 сентября 1934 года.
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