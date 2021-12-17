В Украине приобретает популярность настольная игра "Сети слов"

"Сети слов" - веселая компанейская настольная игра для двух компаний от четырех и более человек, задание которой объяснить слова. Один из игроков команды должен разъяснить синонимами "загадочное" слово своим напарникам. Они его не видят! Но нужно угадать название. Хитрость игры в том, что это слово видит команда оппонентов. Они пишут так называемые слова-ловушки, которые "ответчик" не может употреблять. Иначе шаг вперед не засчитывается.

“То есть они смотрят на слово "веревка" и думают, что я могу называть похожее на веревку. И они, например, слово там слово шнурок, слово лазить, и слово там, не знаю, там, что еще может быть с веревкой, - перетягивать, или канат, или завязывать", - разъясняет основатель клуба настольных игр Остап Гевко.

На отгадывание слова уходит 45 секунд и не более пяти попыток. "Сети слов" в Украине доступна чуть более полугода. Ее издатель - компания Kilogames. Те, кто попробовал эту игру, вдохновляются только бурными эмоциями.

“Всегда когда играете в эту игру, у вас будут хорошие эмоции, будет повод посмеяться, возможность подключить какое-то творческое мышление. Неординарное мышление. Также почувствуете определенный азарт, потому что это игра команды против команды, - делится впечатлениями настольный "игроман" Кристина.

"Мы хотели локализовать игру, которая была очень веселой и развлекательной! Такие игры очень популярны как раз в праздники. У нас впереди День святого Николая, Новый год. Люди покупают на подарок, или просто для себя. Игра всего полгода на рынке, но очень пользуется спросом”, - рассказывает основатель издательства Kilogames Александр Поликарпов.

Локализацией настольных игр издательство Kilogames занимается с 2018 года. С этого времени выпустили уже 8 настольных развлечений для досуга. Еще пять проектов находятся в активной разработке.