В Украине приобрели крупнейшую партию реанимобилей за взносы доноров и партнеров UNITED24
По состоянию на 25 июля и с начала действия инициативы UNITED24 удалось приобрести крупнейшую партию автомобилей скорой медицинской помощи
Об этом информирует прессслужба UNITED24 .
"40 машин скорой помощи – крупнейшая партия, приобретенная за взносы доноров и партнеров UNITED24", – пишет пресс-служба платформы.
Сообщается, что каждый из автомобилей - это реанимация на колесах, оснащенная дефибриллятором, кардиомонитором, кислородными баллонами, аппаратом искусственной вентиляции легких и электрокардиографом: "Чтобы помочь медикам успешно доставить больных и тяжелораненых в больницу".
В то же время, сбор средств не прекращается. Чтобы задонатить на авто для спасения украинцев переходите по ссылке .
Справочно. Фандрейзинговая платформа United24 работает более года. Среди послов: певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Гэмилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келли , ский путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.
- За 11 месяцев работы инициативы люди со всего мира пожертвовали в поддержку медицинской сферы Украины более 1,3 млрд гривен через платформу United24.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.73
- Актуальное
- Важное