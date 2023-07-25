Об этом информирует прессслужба UNITED24 .

"40 машин скорой помощи – крупнейшая партия, приобретенная за взносы доноров и партнеров UNITED24", – пишет пресс-служба платформы.

Сообщается, что каждый из автомобилей - это реанимация на колесах, оснащенная дефибриллятором, кардиомонитором, кислородными баллонами, аппаратом искусственной вентиляции легких и электрокардиографом: "Чтобы помочь медикам успешно доставить больных и тяжелораненых в больницу".

В то же время, сбор средств не прекращается. Чтобы задонатить на авто для спасения украинцев переходите по ссылке .

Справочно. Фандрейзинговая платформа United24 работает более года. Среди послов: певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Гэмилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келли , ский путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.