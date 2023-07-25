В Украине приняли новую Стратегию развития финансового сектора

Об этом информирует НБУ .

Обновленная Стратегия развития финансового сектора включает в себя пять разделов. В них речь идет о текущем состоянии финансового сектора Украины, его видении и миссии. Также разделы включают в себя пять стратегических целей и мероприятия по их реализации, ожидаемые результаты и международные обязательства Украины в сфере финуслуг. Меры, предусматриваемые Стратегией, условно поделены на краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом, и на среднесрочные мероприятия, которые станут основой для будущего восстановления и роста экономики.

Также в Стратегии определили основные цели:

макроэкономическую стабильность;

финансовую стабильность;

ориентацию финансовой системы на восстановление страны;

современные денежные сервисы;

институциональная способность регуляторов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На заседании члены РФС также рассмотрели системные риски финсектора, которые находятся на умеренном и контролируемом уровне, кроме геополитического. Так, НБУ отмечает, что мировой экономике удалось избежать рисков глобальной рецессии, однако экономический рост основных стран-партнеров будет происходить медленно, а темпы роста глобальной торговли будут оставаться низкими.

"Экономика Украины постепенно восстанавливается, однако остается уязвимой к рискам безопасности, потребительская инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. Государственные финансы в хорошем состоянии прежде всего благодаря международной поддержке. Валютный рынок находится в достаточно устойчивом и равновесном состоянии, комфортный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения".

Также члены РФС договорились, что учреждения-подписанты проведут публичную презентацию Стратегии и ее обнародование в конце августа 2023 года.