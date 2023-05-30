В Украине применяют экстренные отключения света: причины

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его повлекло за собой снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

Причины понижения частоты выясняют специалисты Укрэнерго.

"По состоянию на 14:32 Укрэнерго предоставило разрешение на возобновление электроснабжения", - добавили в ДТЭК.

В соцсетях пишут о перебоях со светом в Киеве, Днепропетровской и Кировоградской областях.