В Украине применяют экстренные отключения света: причины
В Украине 30 мая применяются экстренные отключения электроэнергии. Зафиксировано снижение частоты в объединенной энергосистеме страны
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его повлекло за собой снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.
Причины понижения частоты выясняют специалисты Укрэнерго.
"По состоянию на 14:32 Укрэнерго предоставило разрешение на возобновление электроснабжения", - добавили в ДТЭК.
В соцсетях пишут о перебоях со светом в Киеве, Днепропетровской и Кировоградской областях.
- Ранее в Минэнерго перечислили области, частично обесточенные из-за обстрелов или непогоды.
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