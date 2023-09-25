В Украине приговорили к пожизненному заключению коллаборанта, наводившего ракеты РФ на Запорожье

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленник, работавший на местном оборонном предприятии и наводивший российские ракеты на производственные цеха завода, был задержан в ноябре 2022 года. Враг завербовал мужчину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Известно, что он также скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области.

"После вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи оккупантам соответствующего отчета", – рассказали в СБУ.

"Установлено, что передачу разведданных захватчикам их приспешник осуществлял в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности", - добавили там.

Во время обысков по месту жительства коллаборанта изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал для сотрудничества с врагом. Его признали виновным в госизмене.