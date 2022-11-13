В Украине при содействии США построят малый модульный реактор

Об этом сообщил Государственный департамент США

В рамках Климатической конференции ООН (СОР27) специальный уполномоченный президентом США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта "Чистое топливо в Украине с ММР". Речь идет о строительстве в нашем государстве безопасного малого модульного реактора. Проект направлен на проведение первого в своем роде пилотного производства промышленного производства чистого топлива из ММР посредством электролиза твердых окислов

Как отмечают в Государственном департаменте США, проект направлен на поддержку целей энергетической безопасности Украины, возможность декарбонизации труднодоступных энергетических секторов путем производства чистого водорода и улучшения долгосрочной продовольственной безопасности с помощью чистых удобрений, произведенных из аммиака. Кроме того, он намерен продемонстрировать инновационное лидерство Украины в сфере чистой энергии благодаря использованию передовых технологий.

Также Джон Керри запустил новую инициативу "Проект Феникс", назначенную ускорить в Европе переход угольных электростанций на ММР, сохраняя местные рабочие места путём переучивания рабочей силы. Речь идет о поддержке целей энергетической безопасности для стран Центральной и Восточной Европы.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил , что страна инвестирует в разработку малого модульного реактора, благодаря которому должны уменьшиться выбросы в окружающую среду.

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