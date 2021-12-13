В Украине презентовали постер криминальной драмы Сенцова "Носорог" и назвали дату выхода на экраны
Криминальная драма режиссера Олега Сенцова "Носорог" о "лихих 90-х" выйдет в украинский кинотеатральный прокат 17 февраля 2022 года
Об этом говорится на странице фильма в Facebook.
"Лента Олега Сенцова возвращает нас в лихие 90-е. С их жестокостью, неопределенностью и надеждой на лучшее", - говорится в сообщении.
Авторы также представили постер фильма.
Создатели отмечают, что история основана на реальных событиях. По сюжету парень по прозвищу Носорог попал в криминальный мир. Там он начал свой кровавый путь, который привел его совсем не туда, куда он ожидал.
Съемки "Носорога" проходили во Львове, Кривом Роге и Киеве и завершились в 2020 году.
Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале, в Украине его впервые увидели на Киевской неделе критики.
- Напомним, в ноябре 2021 года "Носорог" победил на Stockholm International Film Festival в Швеции. Фестиваль признал фильм "Лучшим фильмом", а исполнитель главной роли Сергей Филимонов стал "Лучшим актером".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.18Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное