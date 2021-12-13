В Украине презентовали постер криминальной драмы Сенцова "Носорог" и назвали дату выхода на экраны

Об этом говорится на странице фильма в Facebook.

"Лента Олега Сенцова возвращает нас в лихие 90-е. С их жестокостью, неопределенностью и надеждой на лучшее", - говорится в сообщении.



Авторы также представили постер фильма.





Создатели отмечают, что история основана на реальных событиях. По сюжету парень по прозвищу Носорог попал в криминальный мир. Там он начал свой кровавый путь, который привел его совсем не туда, куда он ожидал.

Съемки "Носорога" проходили во Львове, Кривом Роге и Киеве и завершились в 2020 году.

Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале, в Украине его впервые увидели на Киевской неделе критики.