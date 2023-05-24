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В Украине презентовали первую подпись Симона Петлюры на официальном документе

24 мая, 2023 среда
09:37
Культура

В Киеве в Доме-музее Николая Лысенко презентовали первую подпись украинского политического деятеля Симона Петлюры

Об этом пишет Укринформ.

К 35-летнему юбилею музыкального творчества композитора Николая Лысенко в Киеве презентовали ранний автограф украинского политического деятеля Симона Петлюры.

Как отмечает сотрудница Института украинской археографии и источниковедения им. Михаила Грушевского Тина Пересунько, это один из самых ранних автографов Петлюры на таком публичном документе.

"Есть более ранние дела его допросов, где он заверял рукописные свидетельства. Но это служебные документы, где он ставил подпись "учитель Симон Васильевич Петлюра". Поэтому его автограф, представленный сегодня, уникален потому, что он как раз на документе культурного характера", - рассказывает Пересунько.

По ее словам, Петлюра направил это письмо в декабре 1903 года из Кубани, где преследовался российской жандармерией за революционную деятельность.

"Мы воспринимаем Петлюру как политического и военного деятеля. Но культура занимала важное место в его жизни. Он хорошо пел, играл на скрипке, он был дирижером студенческого хора в Полтавской семинарии. А из-за Лысенко его выгнали из семинарии: в 1901 году он с хором выполнил кантату композитора "Бьют пороги", запрещенную русской цензурой", - отметила женщина.

Дмитрий Белый, исследующий историю украинцев на Кубани, отметил, что наряду с подписью Петлюры не менее важны подписи кубанских политиков начала 20 века. В частности, среди 63 подписантов были Николай Рюбовил, Степан Эрастов, Степан Манжула, Иван Ротарь и Владимир Скидан.

По словам организаторов, документ никогда раньше не демонстрировался широкой публике и хранился в фондовой коллекции музея.

"За последний год это первая выставка, где представлен оригинал документа. Демонстрироваться он будет, по всем правилам военного положения, в течение недели", - сказала директор Музея выдающихся деятелей украинской культуры Ольга Гураль.

  • Напомним, что Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины опубликовал фотографии главы Директории УНР Симона Петлюры, воспроизведенные из негативов, которые были в личном фонде Ивана Огиенко.
Украина
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