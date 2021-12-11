В Украине презентовали мобильное приложение для туристов, заблудившихся в горах
МВД презентовало мобильное приложение, которое поможет подать сигнал SOS туристам, заблудившимся в горах
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Приложение позволит контролировать передвижение путешественников в горах. Оно было представлено в рамках совместной операции Украины и Румынии по повышению уровня безопасности и защиты населения в трансграничном регионе.
В частности, для усовершенствования безопасности туристов была разработана система GPS-мониторинга. Она предусматривает мониторинг передвижения самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих в горах, отслеживание в реальном времени местонахождения поисково-спасательных групп и маршрутов их передвижения и внедрение автоматизированного процесса приема сообщений о происшествиях от туристов.
Мобильное приложение для ОС Android и iOS называется "Спасение в горах". Он важен ввиду того, что в горах есть участки, где отсутствует мобильное покрытие, из-за чего заблудившиеся туристы не могут вызвать помощь.
"Спасение в горах" предназначено для передачи сигналов SOS с географическими координатами при чрезвычайных событиях в горах. Приложение позволяет верифицированным пользователям одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сигнал SOS с точными координатами места происшествия",- заявили в МВД.
Приложение работает в тестовом режиме и доступно на сайте ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе "регистрация туристических групп". Вскоре его можно будет загрузить из Play Market.
- Напомним, 5 декабря на Закарпатье во время катания на снегоходах заблудились трое туристов.
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