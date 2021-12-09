В Украине представили тизер фильма по книге Скрябина "Я, "Победа" и Берлин"

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"‎Я, "Победа" и Берлин" - история начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на 600-й "мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы - успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: происшествие поможет героям найти настоящее предназначение", - говорится в сообщении.





Фильм по повести Кузьмы Скрябина сняла режиссер Ольга Ряшина.



Исполнителями главных ролей стали Иван Блиндарь, Мария Стопник, Владимир Гева. Режиссер: Ольга Ряшина. Продюсеры: Влад Ряшин, Алексей Терентьев, Артем Доллежаль. Оператор-постановщик: Дмитрий Недря. Художник-постановщик: Николай Кищук.







Премьеру ленты "Я, "Победа" и Берлин" планируют на 24 марта 2022 года.

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