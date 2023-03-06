В Украине предлагают ограничить право членов запрещенных партий избираться депутатами
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить членам некоторых партий избираться депутатами в течение 10 лет
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Соавторами законопроекта являются нардепы Ярослав Железняк, Галина Янченко, Никита Потураев, Юрий Камельчук и другие. Они предлагают лишить права быть избранными народными депутатами, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми и городскими головами участников запрещенных в Украине партий, в частности, "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок". Такое ограничение для перечисленных хотят ввести на 10 лет после прекращения или отмены военного положения в Украине.
"Целью этого закона является обеспечение национальной безопасности путем временного ограничения участия лиц в управлении государством через ограничение права быть избранным на срок, который позволит отстроить Украину после выдворения российских войск за пределы Украины и создать систему противодействия информационным и другим угрозам суверенитета и территориальной целостности Украины, которые могут реализовать лица посредством участия в политических партиях", - объясняют инициаторы проекта закона.
В настоящее время его прорабатывают в комитете.
- В сентябре 2022 года Кассационный админисуд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.
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