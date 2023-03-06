Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Соавторами законопроекта являются нардепы Ярослав Железняк, Галина Янченко, Никита Потураев, Юрий Камельчук и другие. Они предлагают лишить права быть избранными народными депутатами, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми и городскими головами участников запрещенных в Украине партий, в частности, "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок". Такое ограничение для перечисленных хотят ввести на 10 лет после прекращения или отмены военного положения в Украине.

"Целью этого закона является обеспечение национальной безопасности путем временного ограничения участия лиц в управлении государством через ограничение права быть избранным на срок, который позволит отстроить Украину после выдворения российских войск за пределы Украины и создать систему противодействия информационным и другим угрозам суверенитета и территориальной целостности Украины, которые могут реализовать лица посредством участия в политических партиях", - объясняют инициаторы проекта закона.

В настоящее время его прорабатывают в комитете.